المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية

جدارية للاحتفال بذكرى النكبة في حي الشيخ جراح © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة واعترفت بها "كمستأجرين محميين". وتحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاء هذه العائلات من هناك.