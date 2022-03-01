المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية
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جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة واعترفت بها "كمستأجرين محميين". وتحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاء هذه العائلات من هناك.
جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، بالقدس الشرقية المحتلة حيث تسعى جمعيات مستوطنين يهود لإجلائها من هناك.
صدر الحكم عن ثلاثة قضاة، وكتب القاضي إسحاق أميت: "سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجارا سنويا رمزيا قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارا)" وذلك حتى "البت في موضوع الملكية والحقوق".
فرانس24/ أ ف ب
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