سوريا: مقتل 11 شخصا على الأقل في حريق بمركز تجاري في دمشق
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أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء أن حريقا شب في المركز التجاري "لاميرادا" أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل كما تسبب في أضرار مادية جسيمة.
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أعلنت وكالة رويترز نقلا عن الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزارة الداخلية في سوريا أعلنت أن 11 شخصا لقوا حتفهمفي حريق بمركز "لاميرادا" التجاري في دمشق وإن التحقيقات جارية لمعرفة السبب.
وأضافت الوزارة أن الحريق الذي تم إخماده فجر الثلاثاء تسبب أيضا في أضرار مادية كبير.
فرانس24/ رويترز
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