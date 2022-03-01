سوريا: مقتل 11 شخصا على الأقل في حريق بمركز تجاري في دمشق

العاصمة السورية دمشق © أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء أن حريقا شب في المركز التجاري "لاميرادا" أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل كما تسبب في أضرار مادية جسيمة.