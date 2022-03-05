منظمة العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح المدون السعودي رائف بدوي بعد استكماله حكما "جائرا" بالسجن

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ترفع صورة للناشط السعودي رائف بدوي خلال تظاهرة أمام السفارة السعودية في برلين في 2016.

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي، المدان بـ"إهانة الإسلام"، بعد إتمامه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. وحتى بعد إطلاق سراحه، سيبقى بدوي خاضعا لحظر سفر لمدة عشر سنوات.

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دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح المدون السعودي رائف بدوي بعدما استكمل حكما "جائرا" بالسجن لمدة 10 سنوات.

وورد في بيان للمنظمة الجمعة أن رائف بدوي البالغ من العمر 38 عاما والذي حكم عليه بألف جلدة وبالسجن لمدة عشر سنوات "قضى عقدا وراء القضبان لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير".

ونفذت أول 50 جلدة ببدوي الذي كان يدعو إلى إنهاء التأثير الديني على الحياة العامة السعودية، في ساحة عامة بجدة في 9 كانون الثاني/يناير 2015، فيما علقت العقوبة بعد إدانة دولية.

وصرحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب على السلطات السعودية ضمان الإفراج عن (رائف بدوي) فورا، ودون قيد أو شرط، ورفع حظر السفر غير القانوني المفروض عليه حتى يتمكن أخيرا من العودة إلى عائلته".

وأوضحت المنظمة أن بدوي أنهى فترة عقوبته في الأول من آذار/مارس.

في عام 2014 قضت محكمة سعودية بحبس المدوّن السعودي الفائز بجائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية لحرية الصحافة، عشر سنوات وبتلقّيه 50 جلدة في الأسبوع على مدى 20 أسبوعا لإدانته بـ"إهانة الإسلام".

وفرت زوجته إنصاف حيدر إلى كندا حيث تعيش مع أطفالها الثلاثة فيما تستمر في الضغط من أجل إطلاق سراح زوجها.

وحتى بعد إطلاق سراحه، سيبقى بدوي خاضعا لحظر سفر لمدة عشر سنوات.

فرانس24/أ ف ب

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