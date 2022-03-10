قضية اغتيال رفيق الحريري: المحكمة الدولية تدين في حكم استئناف عضوين من حزب الله

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بورتريه لرفيق الحرير على أحد جدران بيروت بعد 6 سنوات على اغتياله، 14 فبراير/شباط 2011

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس مذكرتي توقيف بحق عضوين من حزب الله، بعد إعلانها في حكم استئناف فسخ تبرئتهما في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

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أدانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس عضوين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما.

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وقررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا "بالإجماع فسخ حكم تبرئة السيدين (حسن) مرعي و(حسين) عنيسي". وقالت "نعلن بالإجماع" أنهما "مذنبان"، في قرار جاء بعد إدانة المحكمة في آب/أغسطس 2020 عضواً آخر في حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدا في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

فرانس24/ أ ف ب

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