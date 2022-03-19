الحرب في أوكرانيا

المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني يلتقي وزير الخارجية السعودي في الرياض

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. © رويترز/ أرشيف

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

في خضم التحركات الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التقى في الرياض السبت المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم. وأكدت وسائل إعلام رسمية سعودية أن اللقاء بحث الأزمة في أوكرانيا مع التأكيد على سعي المملكة نحو الحلول السياسية التفاوضية ودعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.