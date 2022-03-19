المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني يلتقي وزير الخارجية السعودي في الرياض
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في خضم التحركات الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التقى في الرياض السبت المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم. وأكدت وسائل إعلام رسمية سعودية أن اللقاء بحث الأزمة في أوكرانيا مع التأكيد على سعي المملكة نحو الحلول السياسية التفاوضية ودعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.
استقبل وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان السبت بالرياض المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث الأزمة في أوكرانيا مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.
فرانس24/ رويترز
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