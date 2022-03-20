السعودية تعلن شن الحوثيين "هجمات عدائية" ضد منشآت لشركة أرامكو النفطية في جنوب البلاد

موظف ينظر إلى منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو في بقيق بالسعودية في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ليل السبت الأحد الحوثيين بشن "هجمات عدائية" استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة. وأكد القيادي في جماعة الحوثيين عبد المجيد في مقابلة مع فرانس24 هذه الهجمات. وأعلنت أرامكو الأحد زيادة صافي أرباحها بنسبة 124 بالمئة قي 2021 مقارنة بالعام 2020، بارتفاع يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

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اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ليل السبت الأحد المتمردين الحوثيين بشن "هجمات عدائية" استهدفت منشآت لشركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة أكبر مصدر للنفط بالعالم، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف.

قيادي في جماعة الحوثيين 03:31

وقال التحالف إن "هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان". وأوضح أنه تم "اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية" المحاذية لليمن والتي تتعرض باستمرار لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية يطلقها المتمردون الحوثيون.

ثم أعلن لاحقا عن "هجوم عدائي استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب"، قرب جازان. ووقع الهجوم قبل ساعات من إعلان الشركة العملاقة عن أرباحها عام 2021.

واتهم التحالف أيضا الحوثيين بالوقوف وراء "محاولة عدائية" استهدفت محطة الغاز في منطقة خميس مشيط في جنوب السعودية.

ونشرت "واس" صورا ومقطع فيديو تظهر نيرانا مشتعلة في مبانٍ فيما تحاول قوات الإطفاء إخمادها. كما نشرت صورا لسيارات مدمرة وحفرة بالأرض جراء الهجوم على محطة الغاز. وأكد التحالف وقوع "أضرار مادية لمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية ولا خسائر بالأرواح".

وأعلنت شركة أرامكو الأحد زيادة صافي أرباحها بنسبة 124 بالمئة قي 2021 مقارنة بالعام 2020، بارتفاع يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد.

وقالت الشركة العملاقة في بيان إن صافي دخلها وصل إلى 412,4 مليار ريال سعودي (110,0 مليارات دولار) في 2021، مقابل 183,8 مليار ريال سعودي (49,0 مليار دولار) في 2020، علما انها حققت أرباحا بقمية 88,2 مليار دولار في 2019.

فرانس24/ أ ف ب

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