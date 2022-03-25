إسرائيل تحتضن "قمة دبلوماسية تاريخية" بحضور الإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة

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أعلام الإمارات وإسرائيل في أحد الشوارع الإسرائيلية بعد توقيع اتفاق التطبيع.

تنعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل قمة دبلوماسية "تاريخية" تجمع وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى جانب نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن. ويأتي هذا الاجتماع على هامش جولة إقليمية يقوم بها بلينكن يلتقي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

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من المقرر أن تحتضن إسرائيل لقاء "تاريخيا" يومي الأحد والاثنين سيجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين بمناسبة زيارة الوزير أنتوني بلينكن.

وتضمن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية "بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل ... سيصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية".

ويذكر أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر 2020 بتشجيع من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ثم تبعهما المغرب والسودان.

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والسبت يبدأ وزير الخارجية الأمريكي جولة إقليمية يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي عرض التوسط في النزاع الأوكراني، ثم يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة "الحرب التي تشنها الحكومة الروسية على أوكرانيا وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار واتفاقات إبراهام للتطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والإبقاء على احتمال تسوية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني قائمة على حل الدولتين". فيما وسيزور بلينكن أيضًا المغرب والجزائر.

فرانس24/ أ ف ب

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