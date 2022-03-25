السعودية: سلسلة هجمات وحريق هائل في منشأة نفطية لأرامكو في جدة والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

© وزارة الإعلام السعودية/أ ف ب

صورة وزعتها وزارة الإعلام السعودية تظهر قطعة من طائرة مسيّرة استخدمت في الهجوم على مطار أبها في جنوب المملكة في 10 شباط/فبراير 2021.

أعلن الحوثيون في اليمن الجمعة مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات استهدفت السعودية، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة. من جهته قال التحالف بقيادة الرياض في وقت لاحق إنها تمكنت من السيطرة على حريق شب في خزانين لمحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة إثر هجوم.

إعلان اقرأ المزيد

في بيان للجماعة، تبنى الحوثيون في اليمن الجمعة سلسلة هجمات استهدفت السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وأعلن الحوثيون على لسان المتحدث باسمهم يحيى سريع "استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة واستهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بأعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ البالستية".

وفي وقت لاحق قال التحالف بقيادة السعودية الجمعة إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة تعرضت لهجوم وتمت السيطرة على حريق شب في خزانين بالمنشأة النفطية.

وتضمن بيان للتحالف إنه لم تقع خسائر بشرية نتيجة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وتأتي الهجمات عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين المقربين من إيران.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد حذرت الإثنين من مخاطر خفض إنتاجها النفطي غداة هجمات للحوثيين بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة.

واستهدف أحد هذه الهجمات مصفاة تابعة لأرامكو في منطقة ينبع على البحر الأحمر، الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من جدة.

وتأتي هذه الهجمات في توقيت تسجل فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير، كما أن الإمدادات العالمية تشهد اضطرابات من جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت الإثنين بيانا جاء فيه أن المملكة "تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

واعتبرت الوزارة أن هذه "الهجمات التخريبية تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية"، وحضّت المجتمع الدولي على "الوقوف بحزم" ضد هجمات المتمردين التي قد تؤدي إلى "التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها".

وأدى الهجوم الذي استهدف الأحد مرافق "شركة ينبع ساينوبك للتكرير" (ياسرف) في غرب المملكة إلى "انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقت"، على ما أعلنت وزارة الطاقة السعودية الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم "التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون" من دون أن تحدد كمية الإنتاج التي تسبب الهجوم في توقفها. واتهمت وزارة الخارجية السعودية مجددا إيران بمواصلة تزويد الحوثيين بالمسيّرات والصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته.

ومنذ بدء الأزمة في أوكرانيا تحض الدول الغربية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية على زيادة إنتاجها.

لكن المملكة لم تلب هذا المطلب وقررت المضي قدما في تنفيذ تعهدات قطعتها لمجموعة أوبك بلاس التي تضم روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

والجمعة تقرر إرجاء التجارب الحرة الثانية لسباق جدة بالفورمولا واحد بعد 15 دقيقة من الهجمات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك