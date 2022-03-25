القضاء البريطاني يعتبر أن حاكم دبي عمد لمضايقة وترهيب زوجته السابقة الأميرة هيا ويمنحها حق حضانة طفليهما

قالت المحكمة العليا في لندن الخميس إن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قد عمد إلى مضايقة وترهيب زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين "بدرجة مفرطة". وتقرر منح الأميرة هيا مسؤولية الرعاية الطبية والتعليم الخاصة بالطفلين، وسيسمح لحاكم دبي بأن يبقى على اتصال غير مباشر معهما.

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خلصت المحكمة العليا في لندن الخميس إلى أن حاكم دبي عمد إلى مضايقة وترهيب زوجته السابقة "بدرجة مفرطة" بعد معركة قضائية حول حضانة طفليهما اللذين سيعهدان إلى والدتهما الأميرة هيا.

وقال رئيس المحكمة أندرو ماكفارلين في قرار صدر الخميس إن محمد بن راشد آل مكتوم (72 عاما) "أظهر باستمرار سلوكا قسريا حيال أفراد عائلته معتبرا أنهم يتصرفون خلافا لإرادته".

ويأتي هذا القرار على خلفية الدعوى القضائية بين حاكم دبي وزوجته السادسة الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاما) ابنة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال. والتي فرت من الإمارات متوجهة إلى لندن في 2019 ، قائلة إنها شعرت "بالرعب" من زوجها آنذاك.

وكانت المحكمة العليا ارتأت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تربطه علاقات قديمة مع الملكة إليزابيث الثانية ويتقاسم مع الملكة حبها للخيول، أنه أذن بالتنصت على اتصالات زوجته ومحاميها البريطانيين. وأشار القاضي إلى أن حاكم دبي "قام بمضايقة وترهيب زوجته قبل مغادرتها إلى إنكلترا ومذاك".

وفي مارس/آذار 2020، قضت محكمة الشؤون الأسرية أن الحاكم "خطط ونفذ" عملية اختطاف اثنتين من بناته من زوجة أخرى، الأميرة شمشة في 2000 في كامبريدج وشقيقتها الشيخة لطيفة.

وفي حكم صدر في ديسمبر/كانون الأول 2021 أمرت المحكمة العليا في لندن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، بدفع مبلغ غير مسبوق في تاريخ المحاكم البريطانية لتسوية معركة الحضانة مع زوجته السابقة على طفليهما، فقد بلغ مبلغ التسوية الإجمالي أكثر من 640 مليون يورو للأميرة هيا وطفليهما الجليلة (14 عاما) وزايد (10 سنوات).

وستكون الأميرة هيا الآن المسؤولة الوحيدة عن الطفلين في ما يتعلق بالرعاية الطبية والتعليم. ويسمح لحاكم دبي بأن يبقى على اتصال غير مباشر معهما عن طريق الاتصالات الهاتفية مثلا.

وأعلن القاضي أن حاكم دبي قام بمضايقات "بدرجة عالية حتى بشكل مفرط فيه"، مستشهدا بـ "تهديدات" حاكم دبي و"تنسيق نشر مقالات صحافية" و"الترتيبات السرية لشراء عقار ملاصق لعقارها" أو حتى "قرصنة هاتفها".

وفي بيان، أعلنت الأميرة هيا أن السنوات القليلة الماضية كانت أشبه بـ "رحلة مخيفة" لكنها قالت إنها وجدت "ملاذا استثنائيا وحماية وتعاطفا كبيرا" في بريطانيا.

في المقابل، صرح متحدث باسم محمد بن راشد آل مكتوم بأنه "يحب ولديه" و"اهتم بهما على الدوام وسيستمر في الاهتمام بهما". مضيفا أنه "يواصل إنكاره للادعاءات الواردة في هذا الملف القضائي".

فرانس24/ أ ف ب

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