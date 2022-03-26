طهران تشترط رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني لإحياء المحادثات النووية

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي خلال جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، 5 آذار/مارس 2022.

شددت طهران السبت على أن رفع العقوبات الأمريكية عن الحرس الثوري الإيراني من بين المطالب الرئيسية في محادثات إحياء الاتفاق النووي، معتبرة إياها من "الخطوط الحمراء"، وذلك وفق تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان.

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أفاد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان السبت أن رفع العقوبات الأمريكية عن الحرس الثوري الإيراني كان من بين المطالب الرئيسية لطهران في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال عبد اللهيان في تصريحات، نقلها التلفزيون الرسمي، "بالتأكيد كانت قضية (رفع العقوبات) عن الحرس الثوري جزءا من المحادثات"، مشددا على أن إيران لن تتجاوز "خطوطها الحمراء".

وتابع عبد اللهيان أن طهران ترحب بتطبيع العلاقات مع السعودية، وتسعى لتوسيع تعاونها مع سوريا.

فرانس24/ رويترز

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