قمة عربية-إسرائيلية-أمريكية في تل أبيب بحضور وزير الخارجية الأمريكي

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يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد محادثات بتل أبيب مع نظرائه من دول عربية طبعت مع إسرائيل، في قمة وصفت بـ"التاريخية". وهذا، في إطار جولة شرق أوسطية ومغاربية، ستقوده بعد إسرائيل، التي وصلها السبت، إلى الجزائر والمغرب. ويجري الوزير الأمريكي هذا اللقاء مع الشركاء في المنطقة سعيا للحصول على دعم لجهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للتصدي للهجوم الروسي على أوكرانيا، كما يرتقب أن يبحث أيضا ملف المحادثات النووية المتعثرة مع إيران.

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يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد في إسرائيل لقاء "تاريخيا" مع نظرائه من الدول العربية التي طبعت العلاقات مع الدولة العبرية في إطار جولة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجتمع بلينكن، الذي وصل إلى تل أبيب السبت، بعد ظهر الأحد مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب يومي الأحد والاثنين في لقاء سيكون شاهدا على التحول في العلاقات العربية الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020.

وقدم بلينكن من بولندا حيث رافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيبقى حتى الاثنين في إسرائيل حيث يلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت. كما سيزور رام الله لعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ويواصل بلينكن جولته الاثنين في الجزائر ثم المغرب حيث يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي أصبح لاعبا سياسيا رئيسيا في المنطقة.

ويأمل بلينكن في الحصول على دعم لجهود الولايات المتحدة والحلف الأطلسي للتصدي للغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل التبعات الاقتصادية الشديدة للحرب، ولا سيما ارتفاع أسعار الطاقة وخطر نقص عالمي في القمح قد يتسبب بأزمة في الشرق الأوسط المعتمد بشدة على استيراد هذه المادة.

ملف النووي الإيراني

سيبحث بلينكن خلال جولته مسألة المحادثات الجارية منذ نحو عام في فيينا، حيث باتت الولايات المتحدة وإيران في المراحل الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي نص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه من جانب واحد عام 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية، توقّع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت التوصل إلى صيغة متوافق حولها بشأن البرنامج النووي "خلال أيام".

في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الاثنين أن "اتفاقا من هذا النوع ليس وشيكا ولا مؤكدا" موضحا أن "هناك عددا من الموضوعات الصعبة التي ما زلنا نحاول حلها".

ويثير إمكان التوصل إلى اتفاق قلق إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، الذين يرون في إيران مصدر تهديد لهم.

ويخشى بينيت ألا يمنع الاتفاق النووي الإيراني من حيازة السلاح النووي، في وقت تنفي طهران السعي لامتلاكه.

فرانس24/ أ ف ب

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