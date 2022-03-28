الحوثيون يعلنون التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع التحالف بقيادة السعودية يشمل شقيق هادي

زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي يتحدث على الشاشة خلال تجمع حاشد للاحتفال بذكرى المولد النبوي. صنعاء في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

توصل الحوثيون في اليمن إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع التحالف الذي تقوده السعودية، يشمل 16 سعوديا وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة المتحالفة مع إيران عبد القادر المرتضى، يوم الأحد، إن الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من شهر مارس/آذار برعاية الأمم المتحدة تشمل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من جانب التحالف، بينهم أيضا ثلاثة سودانيين، ووزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي.

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ذكر مسؤول بجماعة الحوثي اليمنية الأحد أنه تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع التحالف بقيادة السعودية، يشمل 16 سعوديا وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأضاف عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة المتحالفة مع إيران إن الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من الشهر برعاية الأمم المتحدة تشمل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من التحالف، من بينهم أيضا ثلاثة سودانيين، ووزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي.

وتابع المرتضى في تغريدة على موقع تويتر، أن الخطوة التالية هي تبادل كشوف الأسرى يوم الثلاثاء. لكن ممثلا للحكومة المعترف بها دوليا قال إنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف هادي هيج، رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى، "الموضوع قيد الدراسة، وعند الموافقة النهائية سيتم الرد على مكتب مبعوث (الأمم المتحدة) بمذكرة رسمية ستنشر".

ليس هناك اتفاق نهائي حول قوائم الأسرى

وقال مسؤول في الأمم المتحدة قال في وقت سابق إن الصفقة ما زالت في طور النقاش بين الطرفين "ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بقوائم الأسرى الذين سيتم تبادلهم".

وأعلن الحوثيون أمس السبت أنهم سيعلقون استهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات لثلاثة أيام، في مبادرة قالوا إنها قد تصبح التزاما دائما إذا أوقف التحالف شن غاراته الجوية ورفع القيود المفروضة على الموانئ.

وأبدت الحركة أيضا استعدادها لإطلاق سراح أسرى من بينهم شقيق هادي.

يذكر أن المبادرة الأحادية تأتي مع دخول الحرب بين الحوثيين والتحالف عامها الثامن، بينما تفاقم العنف في الأشهر الأخيرة من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، ويكابد بسببه الملايين خطر المجاعة والمرض.

فرانس24/رويترز

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