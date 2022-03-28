العاهل الأردني من رام الله يؤكد لعباس دعمه "قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967"

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين، أثناء زيارته لمدينة رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، على موقف بلاده الذي يدعم "قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس"، وذلك خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". وأتت زيارة الملك الأردني في إطار تحركات مكثفة خشية من ارتفاع التوتر الأمني، وتزامنا مع اجتماع وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب مع نظيرهم الإسرائيلي بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في النقب جنوب إسرائيل.

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اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تحركات سياسية مكثفة في المنطقة وخشية من ارتفاع التوتر في الوضع الأمني.

وكان الملك عبد الله قد وصل على متن طائرة هيلوكوبتر حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة، إضافة إلى طائرتين مرافقتين، حسب ما شاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت كالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ان العاهل الأردني أكد للرئيس الفلسطيني أنه "لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وأضاف العاهل الأردني لعباس: "نحن موجودون اليوم لنسمع منكم ونحن في نفس الخندق، نسمع منكم ما هو مطلوب من الأردن لتخفيف التحديات والمعيقات".

من جانبه، اعتبر عباس للعاهل الأردني في الاجتماع الذي استمر لحوالي ساعتين أن "الموقف الأردني من القضية الفلسطينية هو موقف فلسطيني... هذا الموقف الأردني الأصيل شرف كبير لنا".

وتزامنت زيارة العاهل الأردني في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب مع نظيرهم الإسرائيلي بحضور وزير الخارجية الأمريكي في جنوب إسرائيل في لقاء وصفه مراقبون بأنه "تاريخي". ويلتقي العاهل الأردني الرئيس الفلسطيني في ظل حالة من التوتر الأمني في المنطقة خاصة عقب مقتل ستة إسرائيليين خلال الأسبوع الماضي وقبل أيام من شهر رمضان.

مخاوف من زيادة حدة التوتر خلال شهر رمضان

وعبرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية عن خشية من ارتفاع حدة التوتر خلال شهر رمضان ورأت أن زيارة العاهل الأردني تأتي في محاولة للحد من التوتر المتوقع خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان.

يتولى الأردن إدارة المسجد الأقصى والاعتناء به من خلال موظفي الأوقاف، حيث أكد العاهل الأردني خلال لقائه عباس أن الأردن "مستمر في جهوده للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بموجب الوصاية الهاشمية عليها". وركز على ضرورة "وقف كل الإجراءات الأحادية، خاصة في القدس والحرم الشريف التي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة".

وكان العاهل الأردني التقى بوزير الخارجية الإسرائيلي ياثير لبيد في وقت سابق من هذا الشهر وبحث معه استراتيجيات لاحتواء أي اضطرابات متوقعة خلال شهر رمضان.

فرانس24/أ ف ب

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