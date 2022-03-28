إلغاء زيارة وزراء الخارجية المشاركين بقمة النقب إلى قبر ديفيد بن غوريون إثر هجوم الخضيرة

03:19 قمة النقب بمشاركة أربع دول عربية بينها مصر والمغرب والإمارات. 28 مارس/آذار 2022. © صورة من التلفزيون

أكدت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة أن قمة النقب التي عقدت على مدار يومي الأحد والاثنين بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية (مصر والإمارات والبحرين والمغرب)، عنوانها الأبرز هو "نبذ العنف وتعزيز السلام". وقالت إن هجوم الأحد بالخضيرة، والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية"، قد ألقى بظلاله على القمة بما أنه جرت بعض التعديلات على الاجتماع بينها إلغاء محطة زيارة قبر ديفيد بن غوريون أول رئيس حكومة في تاريخ دولة إسرائيل.