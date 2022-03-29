إسرائيل: خمسة قتلى في هجومين مسلحين قرب تل أبيب

رجال يهود متشددون يتجمعون في موقع هجوم قتل فيه مسلح أشخاص في شارع رئيسي في بني براك ، بالقرب من تل أبيب ، إسرائيل في 29 مارس ، 2022.

قتل خمسة أشخاص الثلاثاء في هجمات بالأسلحة النارية في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة بحسب مصادر طبية. ورجحت الشرطة أن يكون دافع الهجوم في بني براك "إرهابيا"، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في مدينة بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.

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أعلن مسعفون إسرائيليون الثلاثاء أن خمسة أشخاص قتلوا في هجمات بالأسلحة النارية في موقعين مختلفين بالقرب من مدينة تل أبيب.

ووقعت الهجمات في مدينة بني براك القريبة من تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، وأسفرت كذلك عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وقال رئيس جهاز الإسعاف الإسرائيلي إيلي بن "للأسف أحصينا خمسة قتلى" في هجوم هو الثالث في إسرائيل خلال أسبوع. وقالت الشرطة في بيان إن هناك "شبهة بعمل إرهابي في بني براك".

وأضافت الشرطة "يظهر من التحقيق الأولي أن إرهابيًا أطلق النار على مواطنين في شارع هشنايم في مدينة بني براك وأصاب عدة مواطنين إصابات حرجة. من هناك انتقل إلى شارع هرتسل وأطلق النار على مواطنين آخرين. وقامت قوة من الشرطة بتحييده".

وقالت كذلك إنها "تلقت بلاغًا بشأن اطلاق نار في شارع بياليك في ضاحية رمات غان" وأن قواتها انتشرت في المكان.

تأتي الهجمات بعد إطلاق نار الأحد أسفر عن مقتل شرطيَين إسرائيليَين في مدينة الخضيرة الشمالية، في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن انتحاريين نفذاه.

والثلاثاء الماضي قتل شخص اعتبر من المتعاطفين مع التنظيم المتطرف أربعة إسرائيليين في هجوم نفذه عن طريق الطعن والدهس في مدينة بئر السبع الجنوبية.

فرانس24 / أ ف ب

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