الأردن : وزير الدفاع الإسرائيلي يجتمع مع الملك عبد الله غداة قمة النقب

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة للبرلمان الثامن عشر في عمان، الأردن، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

جمع لقاء الثلاثاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في العاصمة عمَان، بعد يوم من قمة النقب التاريخية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اختتم هذه القمة ، التي جمعت وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر، قالت إسرائيل إن التعاون بين هذه الدول سيوصل رسالة قوية إلى إيران.

إعلان اقرأ المزيد

أفاد الحساب الرسمي لإسرائيل باللغة العربية على تويتر الثلاثاء بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اجتمع مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في عمَان غداة قمة النقب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اجتمع مع وزراء خارجية إسرائيل وأربع دول عربية في اجتماع تاريخي في صحراء النقب الاثنين حيث تعهدوا بتعزيز التعاون، الذي قالت إسرائيل إنه سيوصل رسالة قوية إلى إيران.

وجمعت المحادثات لأول مرة على الأراضي الإسرائيلية وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب التي قامت جميعها بتطبيع العلاقات مع اسرائيل عام 2020 ووزير خارجية مصر الدولة التي أقامت سلاما رسميا مع إسرائيل منذ عام 1979.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك