مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

قتل فلسطينيان على الأقل صباح الخميس إثر اندلاع اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحامه مدينة جنين حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة إلى إصابة 15 شخصا آخرين بينهم 14 بالرصاص الحي ثلاثة بينهم في حالة خطرة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة أحد أفراده "بجروح طفيفة نقل على إثرها للعلاج في المستشفى".

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين على الأقل قتلا صباح الخميس في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط "شهيدين هما سند أبو عطية (17 عاما) ويزيد السعدي (23 عاما)"، وأنهما قد "استشهدا متأثرين بجروحهما" بعدما أصيبا "برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لجنين شمال الضفة الغربية". وتابعت أن الاشتباكات أدت كذلك إلى "إصابة 15 بينها 14 إصابة بالرصاص الحي وإصابة بالاختناق بالغاز. ثلاثة من بين الإصابات صنفت على أنها خطرة وإصابة واحدة متوسطة الخطورة".

بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته "وشرطة حرس الحدود دخلوا صباح اليوم الخميس مخيم جنين للاجئين لاعتقال مطلوبين وخلال العملية أطلق مسلحون النار على قواتنا". وتابع: "رد مقاتلو الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وأصابوا المسلحين. كما أصيب أحد أفراد الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نقل على إثرها للعلاج في المستشفى".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك