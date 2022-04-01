السبت أول أيام شهر رمضان في السعودية وفي عدد من الدول العربية

أعلنت السعودية أن السبت هو أول أيام شهر رمضان قبل أن تلحقها أربع دول عربية أخرى فيما قالت عمان أن الفاتح من رمضان يبدأ الأحد في أراضيها. ويتم تحديد موعد بدء الصيام من خلال رؤية هلال شهر رمضان والحسابات الفلكية.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان. وقال البيان أن "دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا اليوم الجمعة (...) للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام".

وأضاف: "ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه (...) فإن الدائرة تقرر أن يوم غد السبت (...) هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

تقليديا تتبع العديد من الدول الإسلامية السلطات السعودية في تحديد موعد بدء شهر رمضان، لكن في السنوات الأخيرة بدأت بعض الدول باتباع حساباتها الفلكية الخاصة.

كما أعلنت أربع دول عربية أخرى هي البحرين والكويت وقطر والإمارات السبت أول أيام شهر رمضان، في حين قالت عُمان أن رمضان يبدأ الأحد.

ويتم تحديد موعد بدء الصيام من خلال رؤية هلال شهر رمضان والحسابات الفلكية.

والصيام هو أحد أركان الدين الاسلامي الخمسة الى جانب الشهادتين والصلاة والزكاة والحج، ويعد رمضان شهرا مقدسا لدى أكثر 1,5 مليار مسلم في العالم.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك