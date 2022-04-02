مقتل ثلاثة ناشطين فلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة

قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين من حركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية المحتلة السبت. وذكر البيان أن الناشطين جزء من خلية كانت في طريقها للقيام بهجوم. وقتل 11 إسرائيليا خلال الأسبوع الماضي بعد تصاعد وتيرة العمليات الموجهة ضد إسرائيل في الداخل.

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت فجر السبت 3 فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي في عملية في الضفة الغربية المحتلة بعدما فتح الناشطون الثلاثة النار عندما حاول الجنود توقيفهم قرب جنين وقتلوا في تبادل لإطلاق النار تبع ذلك. فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي مقتل الثلاثة.

وقال بيان للشرطة إن "هذه خلية إرهابية شاركت في نشاط إرهابي ضد قوات الأمن في الآونة الأخيرة وكانت في طريقها على ما يبدو لشن هجوم آخر". وأشارت الشرطة إلى إصابة أربعة من جنودها.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأسبوع المنصرم بعد سلسلة هجمات مميتة شنها عرب في إسرائيل. وحذر مسؤولون إسرائيليون من تصاعد محتمل في الهجمات خلال شهر رمضان وحتى عيد الفطر، وهو ما حدث في شهر رمضان الماضي.

ويوم الثلاثاء قتل مسلح فلسطيني خمسة أشخاص بالرصاص في مدينة بني براك الإسرائيلية قبل أن تقتله الشرطة. ورفع الهجوم الذي أدانه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدد من قتلهم مهاجمون عرب خلال الأسبوع المنصرم إلى 11.

وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات يومي الخميس والجمعة وطعن فلسطيني راكبا في حافلة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة الغربية وقتله راكب آخر بالرصاص.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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