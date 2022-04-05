اليمن: الحكومة والحوثيون يتبادلون الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

إطلاق طائرة بدون طيار حربية من مكان مجهول في اليمن بتاريخ 15 فبراير/شباط 2022.

للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بخرق الهدنة التي من المفترض أن تستمر لشهرين. وبالتزامن مع ذلك يجري سياسيون يمنيون منذ نحو أسبوع مشاورات في العاصمة السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي حول مستقبل السلام في اليمن، إنما بغياب الحوثيين.

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تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق الهدنة في البلد الغارق في الحرب، وذلك للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي يفترض أن يستمر لشهرين، والذي كان بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

وبدت جبهات القتال الرئيسية هادئة منذ بدء سريان الهدنة، لكن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحدث الثلاثاء عن "خروقات".

ونشر في تغريدة باللغة الإنكليزية على تويتر "لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا لكنها مهددة بخروقات الحوثيين، ومن بينها الانتشار العسكري وحشد القوات والمركبات وهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة"، من دون تفاصيل إضافية حول أماكن هذه الهجمات.

من جهتهم لم يصدر الحوثيون تعليقا فوريا بهذا الشأن. لكن وسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأنّه "تم رصد خروقات" للهدنة يومي الأحد والإثنين، متهمين التحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني بشن هجمات في شمال وغرب البلاد.

ويذكر أن الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014 ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، بينما يسيطر التحالف العسكري الذي يقدم الدعم لقوات الحكومة على الأجواء اليمنية.

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة التي تم التوصّل إليها برعاية الأمم المتحدة، تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى الحديدة (غرب) الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016.

وتسبب النزاع على السلطة بين الحكومة والمتمردين المدعومين من إيران منذ بدايته في منتصف 2014، بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

ويجري سياسيون يمنيون منذ نحو أسبوع مشاورات في العاصمة السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي حول مستقبل السلام في اليمن، إنما بغياب الحوثيين.

وفي كلمة ألقاها في مأدبة إفطار حضرها مسؤولون حكوميون يمنيون، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الإثنين الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات. وأوضح هادي الذي يقيم في الرياض "أقول لكم عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة و الديمقراطية و تعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني".

وتابع: "كنت أتمنى أن يلبي الحوثيون هذه الدعوة من الأشقاء في مجلس التعاون وأن يضعوا مصلحة اليمنيين فوق كل مصلحة، ومن هنا أدعوهم مره أخرى لمراجعة حساباتهم والنظر من حولهم لحال شعبنا اليمني الذي يعاني في داخل وخارج اليمن من جراء هذه الحرب المستمرة".

فرانس24/ أ ف ب

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