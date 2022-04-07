الشرطة الإسرائيلية: هجوم وسط تل أبيب يسفر عن سقوط عدد من القتلى

أشارت الشرطة الإسرائيلية إلى وقوع هجوم مساء الخميس، أدى لسقوط عدد من الجرحى أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد مسعفون. فيما أشارت مراسلة فرانس24 ليلى عودة، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين. وفي وقت لاحق، أكد مسؤول في وزارة الصحة مقتل شخصين على الأقل.

إعلان اقرأ المزيد

سقط قتيلان على الأقل وأصيب عددا من الجرحى مساء الخميس في هجوم بوسط تل أبيب، وفق ما أفاد مسعفون.

من جهتها، أشارت مراسلة فرانس24 ليلى عودة، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين في هجوم بإطلاق الرصاص في ديزنغوف وسط العاصمة، قالت الشرطة إن منفذه إرهابي.

وفي وقت لاحق، أكد مسؤول في وزارة الصحة مقتل شخصين على الأقل، وجرح 16 شخص.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطوارئ في موقع الهجوم بوسط المدينة.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية: "أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص".

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في عدة أماكن مختلفة وإنها تعالج عددا من الأشخاص. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

يذكر أن هذا الهجوم هو الثاني خلال تسعة أيام في منطقة تل أبيب والرابع خلال أقل من ثلاثة أسابيع في إسرائيل.

وطالبت القوات الأمنية في بيان السكان إلى عدم الخروج من منازلهم تجنبا لتعرضهم لإطلاق نار. وأضافت في بيانها "تدعو الشرطة الناس إلى التزام بيوتهم والسماح للقوات بالتعامل مع الحادث الذي لا يزال مستمرا من أجل تحديد مكان المشتبه بهم".

من جانبه، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مقر الجيش في تل أبيب، حيث يتلقى آخر المعلومات حول هذا الهجوم الرابع خلال أسبوعين ونيف في إسرائيل، بحسب ما أفاد مكتبه.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك