لبنان يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد حول خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار

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لقاء بين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان راميريز ريغو
لقاء بين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان راميريز ريغو © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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توصلت السلطات اللبنانية الخميس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد تُعد بمثابة "تأشيرة" للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.

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أشار صندوق النقد الدولي الخميس توصله إلى أن اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.

وأفاد راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان أنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".

وتعليقا على هذا الاتفاق، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد تُعد بمثابة "تأشيرة" للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.

وقال ميقاتي للصحافيين إن "الإصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها"، مضيفا: "اليوم مفاوضاتنا ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية".

 

فرانس24/أ ف ب

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