الدفاعات الأرضية العراقية تعترض طائرة مسيرة مشبوهة قرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية

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ذكرت مصادر أمنية عراقية مساء الخميس أن الأنظمة الدفاعية في قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية، اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة. وقالت المصادر إنه ليس من الواضح بعد إن كانت المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات.

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اعترضت الأنظمة الدفاعية العراقية في قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة وأسقطتها، وذلك بحسب مصادر أمنية عراقية.

وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين عراقيين للتعليق.

فرانس24/ رويترز

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