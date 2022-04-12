السلطات الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطيني طعن شرطيا في عسقلان

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قالت قوات الأمن الإسرائيلية الثلاثاء إنها قتلت فلسطينيا طعن شرطيا في مدينة عسقلان الساحلية. ويأتي ذلك في خضم عمليات عسكرية للقوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب هجوم أسفر عن ثلاثة قتلى في السابع من نيسان/أبريل في تل أبيب نفذه فلسطيني من مخيم جنين للاجئين.

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء أنها قتلت فلسطينيا طعن شرطيا في مدينة عسقلان الساحلية الواقعة في جنوب إسرائيل.

وقال قوات الأمن في رسالة "خلال عملية في عسقلان، تعرف شرطي على مشتبه به وبدأ يتحقق من هويته. لكن الرجل أخرج سكينًا وهاجم الشرطي الذي رد بسرعة فاتحا النار عليه". وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم وهو فلسطيني، قُتل.

وكانت قوات الأمن الاسرائيلية الأحد قتلت فلسطينية طعنت شرطيا وسط مدينة الخليل، حيث يعيش نحو ألف مستوطن يهودي تحت حماية عسكرية مشددة بين 200 ألف فلسطيني.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب إن فلسطينية "قصدت نقطة تفتيش لشرطة الحدود حيث طعنت شرطيا أصيب بجروح طفيفة".

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل امرأة فلسطينية أخرى، أرملة وأم لستة أطفال، برصاص قوات إسرائيلية، في حوسان قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على "مشتبه بها". لكن في نهاية المطاف، لم يكن بحوزة المرأة أي سكين.

تأتي هذه الأحداث في وقت تجري القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب هجوم أسفر عن ثلاثة قتلى في السابع من نيسان/أبريل في تل أبيب نفّذه فلسطيني من مخيم جنين للاجئين.

فرانس24/ أ ف ب

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