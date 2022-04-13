مصر: مقتل عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي في حادث سير بمحافظة أسوان

© أ ف ب

الحافلة السياحية التي تعرضت لحادث سير جنوب أسوان وقد احترقت بالكامل. 13 نيسان 2022

قتل عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون في حادث سير الأربعاء بمحافظة أسوان في جنوب مصر. وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح تلك المتهالكة.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن بيان صادر عن محافظة أسوان أن عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي لقوا حتفهم وجرح 14 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة سياحية وسيارة بالمحافظة الواقعة جنوب مصر الأربعاء.

وقال البيان إن "حادثا مروريا بطريق أبو سمبل أودى بحياة عشرة أشخاص هم أربعة سائحين فرنسيين وبلجيكي، وخمسة مصريين نتيجة اصطدام أتوبيس (حافلة) سياحي وسيارة نقل".

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأربعاء على طريق يربط بين مدينة أسوان ومعبد أبو سمبل الشهير والذي تم إنقاذه من الفيضانات ونقله من موقعه الأصلي في الستينات في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وقال البيان إن محافظ أسوان يشرف "على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحا"، هم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين.

وأكد بيان المحافظة أن المصابين "حالتهم مستقرة"، وتراوح إصاباتهم بين "كسور وكدمات وجروح سطحية".

تحقيق

من جهته، أمر النائب العام المصري في بيان، بمباشرة التحقيق في الحادث "الذي أسفر عن وفاة عشرة أشخاص؛ منهم خمسة أجانب، وقائد الحافلة، ومساعده، والمرشد السياحي، والشخصان اللذان كانا في سيارة النقل".

وأضاف البيان أن النيابة "خاطبت سفارات دول المصابين الأجانب لإخطارها بالحادث (..) وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها، وأخذ عينات بصمة وراثية منها بيانا لأسباب وكيفية حدوث الوفاة، وتحديد هوياتها نتيجة تفحمها".

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح تلك المتهالكة.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي سبعة آلاف شخص حتفهم في حوادث سير خلال العام 2020 في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان مع أكثر من 103 ملايين نسمة.

إنعاش السياحة

تسعى مصر لإنعاش قطاع السياحة لديها الذي يعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، من خلال تهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، افتتح طريق الكباش بالأقصر بعد ترميمه خلال مراسم كبيرة حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب الأرقام الرسمية، حققت مصر عائدات سياحية قدرها 13 مليار دولار في 2019، غير أن هذا الرقم انخفض إلى أربعة مليارات في 2020 بسبب وباء كوفيد-19 بعدما كانت الحكومة تتوقع جني 16 مليار دولار.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك