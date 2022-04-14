مقتل فلسطينيين اثنين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية منذ هجوم تل أبيب

أسفرت عملية عسكرية إسرائيلية في عن مقتل فلسطينيين اثنين صباح الخميس في مدينة جنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وهذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية تنفذها في الضفة الغربية المحتلة يطلق عليها "عمليات مكافحة إرهاب" عقب الهجوم الذي أسفر عن وقوع قتلى في تل أبيب قبل نحو أسبوع.

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في عملية عسكرية جديدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قتل فلسطينيان صباح الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وتأتي هذه العملية في خضم سلسلة عمليات عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي بعد ستة أيام من هجوم أسفر عن سقوط قتلى في تل أبيب.

وتضمن بيان للوزارة أن "شابين توفيا متأثرين بجروحهما في هجوم إسرائيلي على مدينة جنين". من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ "عمليات مكافحة إرهاب" في الضفة الغربية المحتلة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ "عمليات مكافحة إرهاب" في الضفة الغربية المحتلة من دون تعليق فوري على الحصيلة التي أفادت بها السلطات الفلسطينية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشابين قتلا خلال اشتباكات في قرى واقعة في محيط مدينة جنين، معقل الحركات المسلحة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

وشن الجيش الإسرائيلي السبت عملية واسعة في الضفة الغربية المحتلة قائلا إنه يتعقب مشتبها بهم على صلة، وفقا له، بالهجمات ضد إسرائيل خصوصا الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص الخميس الماضي في وسط تل أبيب نفذه شاب فلسطيني من جنين.

ومنذ 22 آذار/مارس، تعرضت إسرائيل لأربعة هجمات. ونفذ أول هجومين عرب إسرائيليون مرتبطون بتنظيم "الدولة الإسلامية" وآخر هجومين فلسطينيون من منطقة جنين.

وأدت هذه الهجمات في إسرائيل إلى مقتل 14 شخصا في المجموع، في حين قتل 20 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية.

والأربعاء، قتل محام وشابان فلسطينيان الأربعاء في حوادث متفرقة في الضفة الغربية.

فرانس24/ أ ف ب

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