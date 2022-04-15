الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة "تحمل وقودا مهربا" في مياه الخليج

عرض عسكري للحرس الثوري في طهران، إيران في 22 سبتمبر/أيلول 2007.

احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل "وقودا مهربا"، وفق ما أعلن الجمعة، مشيرا إلى أنه يحتجز سبعة من أفراد الطاقم "لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية".

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قال الحرس الثوري الإيراني الجمعة إنه احتجز سفينة أجنبية في مياه الخليج تحمل "وقودا مهربا"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأوضح القائد الإيراني غلام حسين حسيني أنه "أثناء تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف 250 ألف لتر من الوقود المهرب". وتابع أنه تم احتجاز سبعة من أفراد الطاقم "لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية".

فرانس24/ رويترز

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