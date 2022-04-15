عشرات الجرحى برصاص الشرطة الإسرائيلية في اشتباكات في باحة المسجد الأقصى في القدس

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فلسطينيون يرشقون قوات شرطة الاحتلال بالحجارة، في 15 نيسان/أبريل 2022 ، في ساحة المساجد في القدس.

أسفرت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عن وقوع عشرات الجرحى، في باحة المسجد الأقصى، صباح الجمعة، وفق ما نقل شهود عيان ومسعفون. وتأتي هذه الاشتباكات بالتزامن مع توتر في الضفة الغربية حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة أسفرت عن وقوع قتلى في صفوف الفلسطينيين.

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أفاد شهود عيان ومسعفون أن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس ما أسفر عن نحو مائة جريح وفق الإسعاف.

وأفاد مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق إن "سبعة مصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات في الجزء العلوي من الجسم".

وقال شهود عيان أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الاسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي على بعضهم.

وبالتزامن مع ذلك تشن القوات الإسرائيلية عمليات جديدة في منطقة جنين في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب الأسبوع الماضي.

وأرسلت إسرائيل تعزيزات إلى الضفة الغربية وعززت الجدار الفاصل معها بعد أربع هجمات أدت إلى سقوط 14 قتيلا في الدولة العبرية غالبيتهم من المدنيين في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

في المقابل قتل 21 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين.

ويذكر أن الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967 يشهد باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين. ويطلق اليهود على الموقع اسم جبل الهيكل.

وخلال شهر رمضان في 2021، تحولت تظاهرات ليلية في القدس واشتباكات في باحة الأقصى إلى أحد عشر يوما من الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، وإسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

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