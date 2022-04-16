ريبورتاج-لبنان: أزمة غذائية تلوح في الأفق مع نفاذ بعض المواد وبلوغ مخزون الدقيق أدنى مستوياته خلال شهر رمضان

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يتعقد الأمر أمام العديد من العائلات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي شهر رمضان، يخشى اللبنانيون من نفاذ الطحين وزيت الطعام، ومع قطع الاستيراد جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا، لجأ الكثير منهم إلى تخزين المواد الغذائية وخاصة الزيوت. هذا، وبات العثور على الخبز في رفوف المراكز التجارية الكبرى شبه مستحيل منذ أيام، في وقت بلغ فيه مخزون الدقيق أدنى مستوياته. وبالنسبة للبنانيين، باتت الأزمة الاقتصادية أمرا واقعا يحتم على آلاف العائلات التكيف مع الوضع.