البابا فرنسيس يدعو خلال قداس عيد الفصح إلى "ضمان حرية الدخول للأماكن المقدسة في القدس"

حث البابا فرنسيس الأحد خلال قداس عيد الفصح على ضمان حرية الدخول إلى الأماكن المقدسة في القدس، حيث خلفت صدامات عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة بباحة المسجد الأقصى. وتمنى البابا من الفاتيكان أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون تجربة السلام والدخول بحرية للأماكن المقدسة في ظل الاحترام المتبادل.

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دعا البابا فرنسيس الأحد خلال قداس بمناسبة عيد الفصح، إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس حيث خلفت صدامات عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة في باحة الأقصى.

وقال البابا من الفاتيكان "أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم".

وأضاف أمام حوالي 50 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس "نطلب السلام من أجل القدس والسلام لمن يحبونها من مسيحيين ويهود ومسلمين". كما صلى البابا من أجل "السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصراع".

وتقع باحة الأقصى التي يطلق عليها اليهود جبل الهيكل بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، وهي منطقة تحتلها إسرائيل منذ 1967 وشهدت العديد من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

والأحد، أصيب 17 فلسطينيا بجروح خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى وبالقرب منها في القدس الشرقية المحتلة، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، بعد يومين على صدامات أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحا.

فرانس24/ ف ب

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