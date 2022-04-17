فيديو

اليمن: وصول رئيس وأعضاء البرلمان إلى عدن لعقد جلسة اليمين الدستورية

02:38 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

وصل رئيس وأعضاء البرلمان اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن إلى جانب وزراء الحكومة لعقد جلسة اليمين الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الانتقالي الجديد رشاد العليمي. وفي السياق، قال نشوان العثماني مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية: "هذه العودة الأولى منذ 7 أبريل/نيسان بعد تشكيل المجلس الرئاسي. وهي الرباعية الأولى لعقد جلسة القسم الدستوري في البرلمان أي بحضور مجلسي النواب والشورى والحكومة إلى جانب مجلس الرئاسة". وأضاف نفس المصدر أن "هناك توافق ووئام كبير بين هذه الأطراف بدعم سعودي-إماراتي واضح، والهدف إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثامن. وقال رشاد العليمي إن المجلس هو للسلام ولكن أيضا للحرب في حال فشلت المفاوضات".