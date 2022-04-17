تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى والمغرب يدين "اعتداء صارخا" على المقدسات

رجال الإسعاف ينقلون أحد الجرحى الفلسطينيين أثناء مواجهات مع قوات شرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى بالقدس.

تجدد التوتر الأحد في باحات المسجد الأقصى بعد اشتباكات بين فلسطينيين اعترضوا على زيارات يهود للمسجد، والشرطة الإسرائيلية ما أدى إلى سقوط 17 جريحا. ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من الهدوء عقب أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان التي أصيب فيها عشرات المصلين واعتقل المئات إثر مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية. دبلوماسيا، أدان المغرب "الاعتداء الصارخ" الذي تمارسه "قوّات الاحتلال الإسرائيلي" على المسجد الأقصى فيما حمل حمل الأردن إسرائيل مسؤولية "التبعات الخطيرة" للتصعيد.

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تحولت ساحات المسجد الأقصى الأحد من جديد إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بعد يوم من الهدوء عقب أحداث الجمعة الثانية من شهر رمضان التي أصيب فيها عشرات المصلين واعتقل المئات إثر مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 17 فلسطينيا بجروح بعد يومين على صدامات أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحا في المكان نفسه.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "مئات" المتظاهرين الفلسطينيين وبعضهم ملثمين "جمعوا حجارة وخزنوها" تمهيدا لاستخدامها في الصدامات قبيل بدء "زيارات" يهود لباحة المسجد في أوقات محددة وبشروط محددة. ويعتبر الفلسطينيون زيارات اليهود الذين يسمون الموقع "جبل الهيكل" عمليات "اقتحام".

وأكدت الشرطة أنها تعمل على إبعاد المحتجين وستواصل "العمل ضد المخالفين للقانون ومثيري الشغب للحفاظ على الأمن والسلم العام".

ويتزامن التصعيد في الموقع المقدس مع احتفالات عيدي الفصح اليهودي والفصح المسيحي وشهر رمضان لدى المسلمين.

إدانة مغربية وأدرنية

دبلوماسيا، أدان المغرب السبت "الاعتداء الصارخ" الذي تمارسه "قوات الاحتلال الإسرائيلي" على المسجد الأقصى.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة تعرب "عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين".

وأضاف البيان أن المملكة تعتبر أن "هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة".

وأعطى الملك محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والمعنية بصون الأوقاف الإسلامية توجيهات لـ "تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط"، وفق ما جاء في البيان.

من جانبه، حمل الأردن الأحد إسرائيل مسؤولية "التبعات الخطيرة" للتصعيد "الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة والحؤول دون تفاقم العنف الذي يُهدد الأمن والسلم".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول في بيان "تدين قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مجددا، اليوم، باقتحام المسجد الأقصى المُبارك، الحرم القدسي الشريف وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم".

ودعا أبو الفول المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات".

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس.

"وضع مزر"

وصف مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني الوضع في المسجد وباحاته وحتى خارجه بأنه "مزر". وقال لوسائل إعلام إن "أكثر من مئتين من أفراد القوات الخاصة" الإسرائيلية "اعتدوا على المصلين وأخرجوهم بالقوة وتم تقطيع أسلاك الصوتيات"، أي مكبرات الصوت.

وأضاف أنه "تم اعتقال عدة شبان ومحاصرة المتواجدين بالمصلى القبلي وإطلاق الرصاص المطاطي على من بداخله من الشبابيك التي تم تكسيرها الجمعة".

وأكدت خدمة إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل "17 إصابة خلال المواجهات المندلعة"، موضحة أنه "تم نقل خمس إصابات إلى المستشفى".

وفي حادثة منفصلة، أكدت الشرطة الإسرائيلية "إلقاء حجارة على حافلات مسافرة في منطقة القدس الشرقية بالقرب من البلدة القديمة". وقالت في بيان إن "أضرارا لحقت بالحافلات ويتلقى عدد من الركاب الذين أصيبوا بشكل طفيف، العلاج". وقالت الشرطة في بيان لاحق منفصل إنها اعتقلت "تسعة من المشتبه بهم" في هذه الحادثة.

وأكد مستشفى "شعاري تصيدق" وصول سبعة مصابين بجروح طفيفة، موضحة أنه "أجريت الفحوص لهم وتم تسريح ثلاثة منهم".

وجرح الجمعة أكثر من 150 فلسطينيا في الصدامات التي وقعت مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى. وأوقفت الشرطة أكثر من 400 شخص، أفرج لاحقا عن معظمهم بينما تواصل استجواب البقية.

وتشهد باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

وتعد هذه الاشتباكات في الحرم القدسي هي الأولى هذا العام منذ بداية شهر رمضان الذي يتجمع المسلمون خلاله في الموقع المقدس الذي يشكل أحد محاور النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وينظر الفلسطينيون إلى القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء أحداث الجمعة، فيما دانت وزارة الخارجية السعودية "التصعيد الممنهج الذي اعتبرته "اعتداء صارحا على حرمة المسجد الأقصى".

فرانس24/ أ ف ب

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