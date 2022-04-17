تدشين أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ المصري

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" الأحد عن تسيير أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ، مشيرة في بيان إلى أن "الرحلة 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحا بتوقيت غرينتش بقليل". وجاء تدشين الرحلات المباشرة بين المدينتين بعد زيارتين اثنتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لمصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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أقلعت الأحد أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب في إسرائيل ومنتجع شرم الشيخ المصري حسبما أكدت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "إلعال".

وقالت الشركة في بيان "إن الرحلة 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحا بتوقيت غرينتش بقليل".

ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين اثنتين لرئيس الوزراء نفتالي بينيت لمصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هبطت طائرة تحمل شعار الناقل الرسمي "مصر للطيران" في رحلة وصفت بأنها "تاريخية".

وتعود الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والقاهرة اللتان وقعتا اتفاق سلام في 1979، إلى سنوات طويلة ماضية. لكن كانت الرحلات تشغل عبر شركة طيران سيناء التي تأسست لهذا الغرض حصرا ودون وضع العلم المصري على الهيكل الخارجي لطائراتها.

وفيما تتواصل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دعا الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى مقاطعة الدولة العبرية بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية إلى مقاطعة مهرجاني الموسيقى "غراوند" و"نابيا" اللذان ينطلقان الأحد من سيناء.

فرانس24/أ ف ب

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