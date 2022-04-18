القدس: القائمة العربية الموحدة "تعلق" مشاركتها في حكومة بينيت بسبب أعمال العنف بالمسجد الأقصى ومحيطه

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أعلنت القائمة العربية الموحدة "تعليق" مشاركتها في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بزعامة نفتالي بينيت بسبب أعمال العنف التي تركزت في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس. ولوحت في بيان أنه "في حال استمرت الحكومة بخطواتها التعسفية بحق القدس وأهلها..." فإنها ستقدم "استقالة جماعية".

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أعلنت القائمة العربية الموحدة، التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي، "تعليق" مشاركتها في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي يرأسها نفتالي بينيت على خلفية أعمال العنف التي تركزت في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس.

وأكدت القائمة مساء الأحد "تعليق" دعمها للحكومة بعد يومين من اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين خلفت 150 جريحا. ولوحت في بيان أنه "في حال استمرت الحكومة بخطواتها التعسفية بحق القدس وأهلها... فإننا سنقدم استقالة جماعية".

ولن يؤثر انسحاب القائمة العربية الموحدة من ائتلاف بينيت على الفور على الحكومة، إذ أن الكنيست في عطلة حتى 5 أيار/مايو.

وتولى بينيت منصبه في حزيران/يونيو الماضي بعد جهود مضنية لتشكيل ائتلاف قادر على الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول عهدا بنيامين نتانياهو. وحظي الائتلاف بأغلبية ضيقة للغاية من 61 نائبا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

لكن الحكومة خسرت الأغلبية في وقت سابق من هذا الشهر عندما استقالت عضوة في الكنيست من اليمين المتشدد بسبب قرار حكومي بالسماح بتوزيع منتجات الخبز المخمّر في المستشفيات خلال عيد الفصح تماشيا مع حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا بإلغاء سنوات من الحظر.

بذلك صار الائتلاف الحاكم يملك 60 مقعدا.

والائتلاف مشكل من مزيج من الأحزاب اليسارية والقومية اليهودية المتشددة والأحزاب الدينية إضافة إلى القائمة العربية الموحدة، وتشوبه انقسامات إيديولوجية عميقة.

ويمكن لائتلاف بينيت أن يحكم بـ 60 مقعدا، رغم صعوبة إقرار تشريعات جديدة.

ولكن إذا غادر نائب آخر الائتلاف، يمكن للبرلمان إجراء تصويت بحجب الثقة وإعادة الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية ستكون الخامسة خلال أربع سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

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