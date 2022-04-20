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التوتر في القدس: اليمين الإسرائيلي المتطرف يصر على تنظيم "مسيرة الأعلام" رغم منعها

03:05 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين اعتبارا من الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في أعقاب التصعيد الأخير. بالتزامن، أعلنت جماعات من اليمين المتطرف تنظيم "مسيرة الأعلام" حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس رغم منعها خشية مزيد من التصعيد. وفي السياق، قالت مراسلة فرانس24: "تجمع حوالي 200 مستوطن في ميدان صفرا بالقدس للتوجه إلى منطقة باب الأقباط ومن ثمة إلى باب العمود وبعدها إلى داخل البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق أو باب المغاربة". وأضافت ليلى عودة: "أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه سيتم تغيير مسار المستوطنين لتفادي الاحتكاك المباشر بالفلسطينيين. الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود يتواجدون حاليا في باب العمود ويتم إخلاء لبعض الفلسطينيين بشكل استباقي. لكن لم يتضح بعد إن تم تعديل المسار أو منع المسيرة".