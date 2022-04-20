الانتخابات الفرنسية 2022

بالفيديو: كيف تتابع بعض الدول العربية الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتترقب نتائجها؟

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صورة مركبة، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.
صورة مركبة، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. © أ ف ب.
نص: فرانس24 تابِع

يرصد لكم مراسلو فرانس24 آراء وتوقعات الشارع العربي في كل من الجزائر ومصر والمغرب ولبنان، حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 24 أبريل/نيسان، والتي يتواجه في دورتها الثانية، الرئيس المرشح إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وحول نتائجها وتداعياتها على المنطقة العربية والجالية.

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جزائريون يتابعون المناظرة بين ماكرون ولوبان

 

كيف يتابع المصريون الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

 

مغاربة يتابعون الانتخابات الرئاسية الفرنسية

 

كيف يترقب اللبنانيون نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

 

 

 

 

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