الانتخابات الفرنسية 2022

بالفيديو: كيف تتابع بعض الدول العربية الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتترقب نتائجها؟

صورة مركبة، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. © أ ف ب.

يرصد لكم مراسلو فرانس24 آراء وتوقعات الشارع العربي في كل من الجزائر ومصر والمغرب ولبنان، حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 24 أبريل/نيسان، والتي يتواجه في دورتها الثانية، الرئيس المرشح إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وحول نتائجها وتداعياتها على المنطقة العربية والجالية.