الانتخابات الفرنسية 2022
بالفيديو: كيف تتابع بعض الدول العربية الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتترقب نتائجها؟
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يرصد لكم مراسلو فرانس24 آراء وتوقعات الشارع العربي في كل من الجزائر ومصر والمغرب ولبنان، حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 24 أبريل/نيسان، والتي يتواجه في دورتها الثانية، الرئيس المرشح إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، وحول نتائجها وتداعياتها على المنطقة العربية والجالية.
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جزائريون يتابعون المناظرة بين ماكرون ولوبان
كيف يتابع المصريون الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟
مغاربة يتابعون الانتخابات الرئاسية الفرنسية
كيف يترقب اللبنانيون نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟
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