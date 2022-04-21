الانتخابات الفرنسية 2022

الانتخابات الرئاسية: مارين لوبان تواصل حملتها الانتخابية بمدينة أراس شمال فرنسا

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صورة من شاشة فرانس24
صورة من شاشة فرانس24 © فرانس24
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: وسيم الدالي

بعد المناظرة التلفزيونية التي جمعتها مساء الأربعاء مع مرشح "الجمهورية إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، تواصل مرشحة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان الخميس حملتها الانتخابية بمدينة أراس شمال فرنسا. واختيارها لهذه المنطقة، كما يقول موفد فرانس24، هو لأجل توسيع قاعدتها الانتخابية علما أن ناخبي المنطقة يصوتون بكثافة لليمين المتطرف.

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