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التوتر في القدس: الجيش الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي

02:18 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قالت مراسلة فرانس24 في القدس إن التوتر استمر الخميس مع تواصل الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي. وأفادت ليلى عودة في هذا الشأن: "هناك هدوء مشوب بالتوتر والحذر كما هي حال القدس دائما. تواصلت الاقتحامات لليوم الخامس على التوالي. كانت هناك مواجهات وإصابة مباشرة في الوجه لشاب فلسطيني برصاص إسرائيلي مطاطي وهناك أيضا اعتقالات. بلغ التوتر ذروته عند قيام أفراد من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليين بملاحقة والاعتداء على مصليات فلسطينيات كن يتواجدن في الباحة الخارجية للمسجد الأقصى". وأضافت عودة: "بدأ شبان فلسطينيون وفصائل ومنها حركة حماس في توجيه الدعوات بمناسبة الجمعة الثالثة في شهر رمضان".