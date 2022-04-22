اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى

يستمر التوتر في القدس الشرقية في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان، مع تجدد الاشتباكات صباح الجمعة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى.

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شهدت باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة صباح الجمعة اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، بحسب مصور لوكالة الأنباء الفرنسية في الموقع.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد دخلت في وقت مبكر من الصباح إلى الحرم القدسي حيث قام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة، كما ذكر الصحافي الذي تحدث عن سقوط بضعة جرحى.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه حوالي الساعة الرابعة فجرا، ألقى أشخاص في المكان حجارة على حائط المبكى مكان الصلاة المقدس لدى اليهود ويقع في سفح باحة الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية.

ويستمر التوتر في الحرم القدسي في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان، الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي، بعد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي.

وأصيب أكثر من مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين الأسبوع الماضي، بجروح في صدام في الحرم القدسي ومحيطه، أدت أيضا إلى هجمات صاروخية شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على الدولة العبرية وغارات إسرائيلية ردا على ذلك.

فرانس24/ أ ف ب

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