إسرائيل تغلق المعبر الوحيد للعمال الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها ردا على إطلاق صواريخ

ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، قررت إسرائيل السبت إغلاق معبر إيريز (بيت حانون) اعتبارا من الأحد. وهذا المعبر هو الوحيد للأفراد مع قطاع غزة، ما يمنع العمال الفلسطينيين من العبور إلى الأراضي الإسرائيلية. ويعاني قطاع غزة من معدل فقر يبلغ نحو 60 بالمئة وبطالة مزمنة تبلغ نحو خمسين بالمئة. ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل، لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث يتقاضون أجورا أعلى بكثير مما يحصلون عليه في غزة.

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أشارت السلطات الإسرائيلية إلى أنها تغلق معبر إيريز (بيت حانون)، معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال، اعتبارا من الأحد بعدما أطلق ناشطون فلسطينيون ثلاثة صواريخ على الدولة العبرية.

وأوضح مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" قائلا: "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

وتابعت هذه الهيئة المكلفة شؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الاسرائيلية أن "قرار إعادة فتح المعبر ستتم دراسته وفقا لتقييم الأوضاع".

تجدر الإشارة إلى أن إيريز هو المعبر الوحيد للأفراد بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية. ويخضع القطاع الفقير الذي تحده مصر والبحر الأبيض المتوسط وإسرائيل، لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما.

ويعاني قطاع غزة من معدل فقر يبلغ نحو 60 بالمئة وبطالة مزمنة تبلغ نحو خمسين بالمئة. ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل، لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث يتقاضون أجورا أعلى بكثير مما يحصلون عليه في غزة.

ومساء الجمعة أطلق صاروخان من قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حماس باتجاه إسرائيل، سقط أحدهما في حقل في الأراضي الإسرائيلية والثاني بالقرب من منزل في القطاع الفلسطيني.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن صاروخا ثالثا أطلق في ساعة مبكرة من فجر السبت باتجاه إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

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