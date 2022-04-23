القدس: إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى

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أصيب عشرات الفلسطينيين الجمعة في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس، كما أعلن مسعفون. وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تدخلت عندما بدأ مئات الأشخاص في إلقاء الحجارة والمفرقعات واقتربوا من الحائط الغربي حيث كانت تجري صلوات يهودية. وقد تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة أحدهما لم يصل إلى إسرائيل والآخر اجتاز الحدود دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

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قال مسعفون إن 57 فلسطينيا على الأقل أصيبوا في اشتباكات الجمعة مع الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى بالقدس مع استمرار العنف خلال شهر رمضان.

وحسب شهود، فإن الشرطة الإسرائيلية دخلت الحرم القدسي بعد صلاة الفجر وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على نحو 200 فلسطيني بعضهم كانوا يرشقون الحجارة. وقال مدير المسجد إن الشرطة استخدمت أيضا طائرة مسيرة في إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تدخلت عندما بدأ مئات الأشخاص في إلقاء الحجارة والمفرقعات واقتربوا من الحائط الغربي حيث كانت تجري صلوات يهودية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهما لم يصل إلى إسرائيل والآخر اجتاز الحدود دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وعلى إثر ذلك، أعلنت اسرائيل أنها تغلق معبر إيريز (بيت حانون)، معبرها الوحيد مع القطاع للعمال اعتبارا من الأحد. وقال مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات) المكلفة شؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الاسرائيلية: "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، يوم الأحد لا يتم فتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

وكان المسؤول في حركة حماس مشير المصري أعلن السبت أمام حشد في شمال غزة أن "المقاومة يدها على الزناد وستدافع عن المسجد الاقصى بكل ما أوتيت من قوة".

مقتل ما لا يقل عن 29 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مارس/آذار

تقول المصادر الطبية إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ مارس/آذار ما لا يقل عن 29 فلسطينيا في الضفة الغربية وإن 14 قتلوا في إسرائيل في هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع.

وأحد أسباب تصاعد التوتر هذا العام هو تزامن شهر رمضان مع احتفال اليهود بعيد الفصح، وخلالهما يتدفق المزيد من الزوار المسلمين واليهود على الحرم القدسي.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالتقاعس عن تطبيق حظر طويل الأمد على ممارسة الشعائر اليهودية في ثالث أقدس الأماكن لدى المسلمين ويعتبرون مثل هذه الزيارات بمثابة استفزاز. لكن إسرائيل ترفض هذا الاتهام.

ويقع الحرم القدسي أعلى هضبة البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

فرانس24/ أ ف ب

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