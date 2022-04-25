قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية

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دورية لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية ميس الجبل عند الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل في 26 أغسطس/آب 2020.

شن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية ليل الأحد الاثنين، حسبما أعلن في بيان قال فيه إن مدفعيته قصفت مناطق مفتوحة في جنوب لبنان وموقع إطلاق القذيفة الصاروخية كما تم قصف هدف واحد لبنية تحتية. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية نحو الدولة العبرية.

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أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين شن قصف مدفعي ضد مناطق في الجنوب اللبناني ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان نحو إسرائيل ليل الأحد الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تويتر إنه "ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان في وقت سابق الليلة الماضية، قامت قوات المدفعية بقصف مناطق مفتوحة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى المنطقة التي أطلقت منها القذيفة الصاروخية، مستخدمةً العشرات من قذائف المدفعية. كما تم قصف هدف واحد لبنية تحتية".

وأضاف البيان أن القذيفة الصاروخية التي أطلقت من لبنان لم تسفر عن إصابات وسقطت "في منطقة مفتوحة قرب كيبوتس متصوبا حيث لم يتم تفعيل الإنذار وفق سياسة الجبهة الداخلية".

في المقابل، لم تتبنَّ أي جهة على الفور عملية إطلاق القذيفة الصاروخية نحو إسرائيل.

ولا يزال لبنان وإسرائيل رسميا في حالة حرب. وشهد لبنان عام 2006 حربا دامية بين الدولة العبرية وحزب الله استمرت 33 يوما وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليا معظمهم جنود.

فرانس24/ أ ف ب

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