الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور السعودية الخميس للمرة الأولى منذ مقتل خاشقجي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في قصر "هوبر" بإسطنبول. تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

سيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بزيارة رسمية للرياض، هي الأولى منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018 في إسطنبول، ومنذ نقل محكمة تركية لملف القضية إلى السعودية في 7 نيسان/أبريل. وقد أعلن أردوغان عن زيارة وشيكة إلى المملكة في الثالث من كانون الثاني/يناير، لكن لم يتطرق إلى ذلك مجددا مذاك الحين.

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يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلى الرياض الخميس، وفق ما أعلن مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته الثلاثاء.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى المملكة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ومنذ نقل محكمة تركية لملف القضية إلى السعودية في 7 نيسان/أبريل.

وكان أردوغان الذي أجرى سلسلة زيارات رسمية للمسؤولين الإقليميين الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، قد أعلن في الثالث من كانون الثاني/يناير عن زيارة وشيكة إلى المملكة. لكن لم يتطرق إلى ذلك مجددا مذاك الحين.

وكانت تركيا قد بدأت محاكمة غيابية في تموز/يوليو 2020 بحق 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي، إلّا أنها نقلت الملف في 7 نيسان/أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء المنظّمات الحقوقية.

قُتل الصحافي السعودي الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جمال خاشقجي عن عمر 59 عاما في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقُطّعت جثّته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول حيث أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه، بحسب تركيا.

فرانس24/ أ ف ب

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