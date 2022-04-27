سوريا: مقتل أربعة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين جراء ضربات إسرائيلية على محيط دمشق

قتل أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية على محيط العاصمة دمشق، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السورية الأربعاء في بيان. وكانت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الصواريخ أطلقت من طبريا، مضيفة أن وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت معظمها.

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أعلنت وزارة الدفاع السورية الأربعاء في بيان نشرته على فيس بوك عن مقتل أربعة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين في ضربات إسرائيلية على محيط العاصمة دمشق. وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن الصواريخ أطلقت من طبريا، مضيفة أن وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت معظمها. وأفاد مراسل "سانا" بأن "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية تسببت بمقتل تسعة مقاتلين بينهم خمسة جنود سوريين، وقال إن القصف استهدف خمسة مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران وتسبب بتدمير مخازن ذخائر وأسلحة، موضحا أن حصيلة القتلى هي الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام.

تشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث أنهت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، وجودا لها هناك بعد انتشارها لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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