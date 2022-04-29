الآلاف يشاركون في إحياء "يوم القدس" بإيران

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لقطة من مسيرة "يوم القدس" في طهران بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2022

في الاحتفال السنوي لما يسمى "يوم القدس" شهدت إيران الجمعة مسيرات داعمة للفلسطينيين شارك فيها آلاف الأشخاص الجمعة. وصادف احتفال هذا العام تجدد مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس، ما أسفر عن وقوع إصابات.

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خرج آلاف الإيرانيين الجمعة للمشاركة في المسيرات السنوية الداعمة للفلسطينيين الذين أصيب العشرات منهم في صدامات جديدة وقعت صباحًا مع القوات الإسرائيلية في الحرم القدسي.

ويذكر أن إيران تحيي سنويا يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان "يوم القدس" الذي دعا اليه مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني عام 1979.

وخلال المسيرات هتف المتظاهرون في أنحاء إيران رافعين الأعلام الوطنية "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، بحسب وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب". كما رفعوا لافتات كتب عليها "القدس لنا" و"يوم القدس هو يوم الإسلام".

وتجدر الإشارة إلى أن إيران لا تعترف بإسرائيل وتعتبر دعم القضية الفلسطينية ركيزة من ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وخرجت المسيرات الجمعة في طهران وغيرها من المدن الكبرى بما فيها مشهد وأصفهان وتبريز، بحسب "إيريب"، وتأتي بعد توقفها على مدى عامين جراء قيود كوفيد19.

وتأتي التظاهرة على وقع تجدد العنف الدامي في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة واندلاع مواجهات عنيفة في القدس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن صدامات جديدة اندلعت الجمعة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة الأقصى أسفرت عن إصابة 42 شخصا بجروح.

وأثارت الصدامات في الأقصى مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع جديد بعد حرب العام الماضي التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة. وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أصيب 300 فلسطيني بجروح في صدامات في باحة الأقصى.

فرانس24/ أ ف ب

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