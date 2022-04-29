القدس: إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى

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قوات الأمن الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى خلال مواجهات مع الفلسطينيين في 22 أبريل/نيسان 2022.

أفاد مسعفون فلسطينيون الجمعة أن 12 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى في مدينة القدس، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "قوات الاحتلال تمنع وتعيق عمل طواقم الإسعاف التابعة لنا من الدخول للمسجد الأقصى". ورد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا إنه "مع انتهاء صلاة الفجر في الحرم الشريف بدأ مئات المشاغبين الفلسطينيين القيام بأعمال شغب عنيفة".

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أفاد مسعفون فلسطينيون فجر الجمعة أن 12 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "تم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين ونقلهم لمستشفى المقاصد. معظم الإصابات في إصابتهم في الجزء العلوي من الجسد". وأضاف: "قوات الاحتلال تمنع وتعيق عمل طواقم الإسعاف التابعة لنا من الدخول للمسجد الأقصى".

من جانبه، قال عوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مع انتهاء صلاة الفجر في الحرم الشريف بدأ مئات المشاغبين الفلسطينيين القيام بأعمال شغب عنيفة".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن هذه الأعمال "شملت رشق الحجارة واطلاق المفرقعات على محيط حائط المبكى مما أجبر الشرطة على التدخل لتفريقهم".

فرانس24/ رويترز

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