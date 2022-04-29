لبنان: التوقف عن تلقي طلبات استصدار جوازات السفر لعدم توفر الأموال

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تم تعليق تلقي طلبات المواطنين الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة في لبنان، وفق ما أعلن الأمن العام في البلاد الخميس، بسبب الإقبال الهائل على طلبها وعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها، في بلد يطمح نصف سكانه للهجرة.

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قال الأمن العام اللبناني، الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر في لبنان، الخميس أنه علق تلقي طلبات المواطنين الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة لأن مخزونه من الجوازات شارف على النفاد بسبب الطلب الهائل عليها ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها.

وتضمن بيان للمديرية العامة للأمن العام في بيان إنّه منذ 2020 "شهدت ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ممّا أثّر على مخزون جوازات السفر لديها".

وتابعت أنها حاولت منذ مطلع 2021 تأمين الكميات الإضافية اللازمة وطلبت من الحكومة "التعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع" ولكن "حتى تاريخه لم يتم إيفاء الشركة المتعاقِدة قيمة العقد الموقع، مما أدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت فيه الكميّة المتوفرة من جوازات السفر بالنفاد".

وبناء عليه، أوقفت المديرية العامة للأمن العام، بحسب البيان "العمل بمنصّة مواعيد جوازات السفر (...) وذلك لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة".

وأوضح البيان أن "كل من لديه موعداً على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا".

ويذكر أن لبنان يمر منذ 2019 بأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد وإحدى أسوأ الأزمات في تاريخ العالم منذ 1850، وفقاً للبنك الدولي. حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها وغرق حوالي 80% من اللبنانيين في الفقر.

وأدى الانهيار الاقتصادي غير المسبوق وانعدام الأمن وتدهور الخدمات العامة الأساسية عدداً كبيراً من العائلات والشباب إلى الهجرة. وأظهر مسح أجرته شبكة "الباروميتر العربي" في نيسان/أبريل أن ما يقرب من نصف اللبنانيين يطمحون إلى الهجرة.

فرانس24/ أ ف ب

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