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من ماليزيا وبنغلادش إلى العراق والقدس وغزة... آخر التحضيرات للاحتفال بعيد الفطر

01:52 تحضير حلوى العيد في غزة، صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يستعد الفلسطينيون في القدس لإحياء عيد الفطر بعد شهر صعب من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي ويقبلون على شراء المقتنيات رغم كل شيء. في غزة ورغم الحصار يشتري السكان مستلزمات العيد وتعكف النساء على إعداد الحلويات ولا ينسون وجبة السمك المملح "الفسيخ" التي تعد طبق العيد بامتياز. في العراق يقتني المواطنون أغراض العيد في آخر ليالي رمضان ويتبادلون التهاني بالمناسبة. أما في باكستان لا يحلو العيد من دون حلي ولا ملابس ويعد تقليد الحناء أساسيا لدى النساء. وفي أفغانستان ورغم الصعوبات الاقتصادية أقبل المواطنون على الأسواق، مشهد يتكرر في ماليزيا رغم ارتفاع الأسعار. أما في عاصمة بنغلادش فيسارع السكان للبحث عن سفن يمنون النفس بأن تنقلهم للاحتفال مع ذويهم.