مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في هجوم بمدينة إلعاد وسط إسرائيل

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أفاد مسعفون إسرائيليون أن ثلاثة قتلى على الأقلّ وأربعة جرحى، سقطوا في هجوم وقع في مدينة إلعاد وسط إسرائيل، الخميس، تزامناً مع إحياء الدولة العبرية ذكرى تأسيسها. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة وشنّها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون، وعقب مقتل ما مجموعه 27 فلسطينياً وثلاثة من عرب إسرائيل، من بينهم منفّذو هجمات وآخرون، بأيدي القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها عمليات أمنية في الضفة الغربية.

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سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، الخميس، تزامنا مع إحياء الدولة العبرية ذكرى تأسيسها، بحسب ما أفاد مسعفون.

وحسب منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، فإنّ اثنين من الجرحى حالهما حرجة والاثنين الباقيين جروحهما متوسطة الخطورة.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة وشنّها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون.

من جهتها، اكتفت الشرطة الإسرائيلية بإصدار بلاغ أوّلي أكّدت فيه وقوع الهجوم وتسبّبه بإصابات، لكنّها لم تحدّد ملابساته ولا هوية منفّذيه.

وتنتمي الغالبية العظمى من سكان إلعاد إلى طائفة الحريديم اليهودية الأصولية.

وكانت بني براك، وهي بدورها مدينة غالبية سكّانها من الحريديم وتقع على غرار إلعاد في ضاحية مدينة تل أبيب الساحلية، هدفاً لهجوم مماثل في آذار/مارس.

ومنذ 22 آذار/مارس شهدت مدن إسرائيلية مختلفة سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً، بينهم شرطي من عرب إسرائيل وأوكرانيان. ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا هجوم الخميس.

وخلال الفترة نفسها قُتل ما مجموعه 27 فلسطينياً وثلاثة من عرب إسرائيل، من بينهم منفّذو هجمات وآخرون قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها عمليات في الضفة الغربية.

وبدأت إسرائيل الأربعاء إحياء ذكرى تأسيسها في 14 أيار/مايو 1948 والذي يصادف هذه السنة وفقاً للتقويم العبري الخامس من أيار/مايو. فيما يحيي الفلسطينيون من جهتهم ذكرى النكبة في 15 أيار/مايو من كلّ عام.

فرانس24 / رويترز

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