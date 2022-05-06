التحالف بقيادة السعودية يفرج عن أكثر من 160 أسيرا حوثيا

أنصار الحوثيين في اليمن يرددون هتافات أثناء تجمعهم في العاصمة صنعاء في 24 سبتمبر / أيلول 2020 ، خلال حفل أقامه الحوثيون لجمع الأموال والطعام والتبرعات الأخرى لمقاتليهم.

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، أنه أطلق سراح أكثر من 160 أسيرا قال إنهم تابعين لجماعة الحوثي، وذلك في إطار مبادرة إنسانية لدعم هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة. ويشهد اليمن، الذي يعد أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، مما تسبب في مقتل أكثر من 377 ألف شخص.

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أفرج التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الجمعة، عن أكثر من 160 محتجز ينتمون إلى الحوثيين.

في هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف إعلانه مغادرة طائرتين تقلان عددا من الأسرى المفرج عنهم، إلى اليمن، وتأكيده العمل على إكمال "ثلاث مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن" في نفس اليوم.

وفي مقابل عدم صدور أي تعليق من الحوثيين حول الموضوع، نشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يظهر فيه أسرى يرتدون أثوابا بيضاء على متن طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشير، إن " اللجنة الدولية سهلت اليوم الجمعة عمليات نقل أكثر من 100 محتجز أُفرج عنهم من قبل التحالف، على متن 3 طائرات تابعة للجنة تقلع من مطار أبها الى عدن"، مضيفا أن "جميعهم يمنيون اُحتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع".

وأعلن التحالف نهاية الشهر الماضي أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا دعما للهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، وذلك تفاعلا مع اقتراح الحوثيين إطلاق سراح 200 سجين من كل طرف.

ويشهد اليمن، الذي يعد أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء. ووفق الأمم المتحدة، تسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب.

ودخلت هدنة لمدة شهرين حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي برعاية أممية في اليمن، لتمثل بارقة أمل في مسار البحث عن حل لإنهاء الصراع، بعد حرب منهكة متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.

فرانس24/ أ ف ب

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